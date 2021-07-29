В Турции лесные пожары подошли вплотную к отелям, туристов эвакуируют. Фото и видео

Лесные пожары уже вплотную подошли к турецким курортным городам. Стихия охватила несколько провинций – Мугла, Айдын и Анталья.

Как сообщает CNN Turk, распространению огня, вспыхнувшего в разных частях Манавгата, способствовал сильный ветер. Он подобрался к Бодруму, Адану, Кайсери, Мерсину (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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В Армуталане и Мармарисе были эвакуированы люди из отелей и жилых домов. В других населенных пунктах пожар уничтожил дома, транспортные средства, сады. Также погибли животные, которые находились в сараях.

В некоторых гостиницах проживают украинцы, в частности в Мармарисе. Одна из туристок рассказала ВВС, что она видит пожар из окна своего номера. По словам женщины, в отеле проживает около 10% граждан Украины.

В то же время в Министерстве иностранных дел отметили изданию, что информации о жертвах или пострадавших среди украинцев пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лесные пожары вспыхнули в турецкой провинции Анталья. По официальной информации, погиб 1 человек и 62 пострадали.