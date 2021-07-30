Украина направит пожарный самолет в помощь Турции, – Зеленский

Украина направит 30 июля пожарный самолет в Турцию, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами. Отметим, что стихия вспыхнула в стране с новой силой и добралась до отелей в курортных городах.

О том, что Киев поможет Анкаре сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана своим другом и заверил в поддержке.

"Выразил своему другу президенту Реджепу Тайипу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра вылетит в Турцию", – написал глава государства.

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Он добавил, что украинцы всегда будут вместе с дружественным турецким народов во время кризиса.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба добавил, что пока данных о пострадавших в Турции украинцах нет.

В то же время он уточнил, что ведомство разрабатывает сценарии возвращения своих граждан, если ситуация ухудшится.

Как сообщал OBOZREVATEL, лесные пожары 29 июля вплотную подошли к турецким курортным городам, но в некоторых огонь удалось потушить. Стихия охватила несколько провинций – Мугла, Айдын и Анталья. Также известно, что погибли уже четыре человека и более 60 пострадали.

Отметим, что пожары в стране бушуют уже не первый день.