Лесные пожары в Турции добрались до Антальи, власти проводят эвакуацию. Фото и видео
В Турции масштабные лесные пожары вплотную подобрались к курортным городам. Огонь уничтожил десятки гектаров леса и привел к эвакуации пяти населенных пунктов.
В провинцию Анталья для борьбы с огнем направили 19 вертолетов, более 100 пожарных автомобилей и свыше 400 пожарных. Об этом пишет Hürriyet Daily News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
По словам министра лесного хозяйства, пострадали 53 человека.
По словам мэра Антальи Манавгта Шюкрю, огонь уже добрался до жилых районов. Также уничтожены множество домов и зданий предприятий.
В то же время он пояснил, что огонь бушует далеко от побережья, поэтому отдыхающим в туристических районах не стоит опасаться.
Как уточняет TGRT Haber, пожар начался после возгорания на мусорной свалке.
Пожарным удалось погасить огонь в Ичмелере – районе курортного города Мармарис. Там было уничтожено около 100 гектар леса.
Как сообщал OBOZREVATEL, лесные пожары уже несколько дней бушуют в Италии. Огнем охвачены Сардиния и Сицилия. Стихия уже уничтожила более 20 тысяч гектар плодородной почвы.