В ЦРУ заявили, что боевики 'Аль-Каиды' начали возвращаться в Афганистан

Центральное разведывательное управление США увидело первые признаки того, что боевики "Аль-Каиды" начали возвращаться в Афганистан. Американские высокопоставленные чиновники опасаются, что это несет в себе угрозу новых терактов.

О таких данных на пресс-конференции сообщил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн. Его слова процитировало издание The Wall Street Journal.

"Мы уже начинаем видеть некоторые признаки потенциального движения "Аль-Каиды" в Афганистан. Но это только начало, и мы, очевидно, будем очень внимательно следить за этим", – сказал Коэн.

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Ранее высокопоставленные чиновники американской разведки выразили убеждение, что "Аль-Каида" вполне способна вернуть свои позиции в Исламской Республике, где установилось правительство талибов. Следовательно, со стороны этой террористической организации вероятна угроза атак на США.

При этом текущая оценка ЦРУ, которая еще может быть пересмотрена, заключается в том, что боевикам нужно будет от одного до двух лет, чтобы восстановить способность угрожать американцам.

А вот госсекретарь Энтони Блинкен накануне на слушаниях Конгресса убеждал сенатский комитет по международным отношениям в том, что "Аль-Каида" с точки зрения ее способности проводить атаки значительно деградировала. Причем якобы до такой степени, что она "у нее уже нет такой способности".

В частности, ссылаясь на данные разведки, глава Госдепа отметил, что в нынешней ситуации боевики "Аль-Каиды" не в состоянии проводить террористические атаки за пределами Афганистана.

Справка: "Аль-Каида" (араб. القاعدة, букв. – база, основа) – международная военно-террористическая исламистская организация сетевого типа. Основана в 1988 году в Афганистане как международная террористическая джихадистская организация Исламский фронт спасения для поддержки моджахедов и борьбы против введенных в то время в страну советских войск. Основатель и первый эмир – Усама бен Ладен, уроженец Саудовской Аравии. На начальных этапах функционирования "Аль-Каиды" основным источником ее финансирования были его личные доходы. После вывода советских войск из Афганистана (1989 год) организация развернула борьбу против США как "страны неверных", государств западного мира, а также сторонников западного образа жизни и культуры в мусульманских странах.

В ответ на террористические акты "Аль-Каиды" США и их союзники в 2001 году провели антитеррористическую операцию в Афганистане, но не смогли ни полностью уничтожить все боевые ячейки боевиков, ни захватить в плен Усаму бен Ладена. В начале мая 2011 года президент США Барак Обама объявил об убийстве бен Ладена во время спецоперации в Пакистане, после чего в июне 2011-го "Аль-Каида" обратилась к мусульманам всего мира с призывом к "индивидуальному джихаду". Смерть основателя и других ключевых лидеров привела к изменению способов деятельности и организационного строения "Аль-Каиды", превращения ее в гибкую децентрализованную структуру.

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