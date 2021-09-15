Американская разведка заявила об угрозе терактов 'Аль-Каиды' в США

Руководство американской разведки полагает, что "Аль-Каида" способна вернуть свои позиции в Афганистане. Следовательно, существует угроза атак на США со стороны террористической организации.

Об этом заявили два высокопоставленных чиновника из разведки США, передает Bloomberg. Предполагается, что окрепнуть организация может в течение года-двух.

"Мы оцениваем, что для "Аль-Каиды" нужен год-два, чтобы вернуть свой потенциал", – сказал на брифинге 14 сентября глава Управления военной разведки Скотт Берриер.

По его словам, разведка работает над тем, чтобы вернуть доступ к своим источникам в Афганистане, однако ресурсы сейчас очень ограничены.

Видео дня

Такой же прогноз в один-два года на возвращение своих позиций "Аль-Каиде" дает и заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.

Отметим, что ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что в нынешнем состоянии в Афганистане террористы "Аль-Каиды" не способны организовать атаки за пределами страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористической группировки Айман аль-Завахири появился на видео, которое было посвящено 20-й годовщине терактов в США 11 сентября 2001 года.