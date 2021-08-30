Афганистан покинул последний американский самолет

Последний американский самолет покинул аэропорт столицы Афганистана Кабула. Таким образом вывод американских военных из страны завершен.

Об этом на брифинге 30 августа заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Федеральное управление гражданской авиации уточнило, что аэропорт больше не находится под контролем Соединенных Штатов.

Кирби подчеркнул, что с выводом американских войск, последним сроком которого было 31 августа, завершается 20-летняя миссия в Афганистане. Представитель Минобороны добавил, что в стране уже не осталось ни одного американского солдата.

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В то же время он подчеркнул, что вывоз американцев из Афганистана продолжится.

По словам Кирби, в обеспечении безопасности аэропорта не последнюю роль сыграли и представители исламистского движения "Талибан".

В свою очередь телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении сообщил, что аэропорт в Кабуле перешел под контроль талибов.

Также в соцсетях распространились кадры, на которых видно, что талибы якобы празднуют вывод контингента США стрельбой в воздух из автоматов.

Кроме того, данные из сервиса Flightradar 24 свидетельствуют о том, что небо над Кабулом очистилось от самолетов.

Аэропорт в Кабуле до последнего находился под контролем военных США даже после того, как талибы захватили город. Из него кроме вывоза американских военных также эвакуировали граждан разных стран. Также существенный вклад в вывоз не только своих граждан, но и иностранцев внесла Украина.

Только по состоянию на 28 августа Киеву удалось эвакуировать более 600 человек, среди которых были журналисты, правозащитники, женщины и дети. Еще в самом начале Украину хвалили за это западная пресса и дипломаты, а позднее появились подробности того, как украинские военные помогали переводчикам добраться до аэропорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, талибы захватили Кабул 15 августа, установив контроль фактически над всей территорией Афганистана. Более подробно об этом радикальном исламском движении можно почитать в нашем материале.