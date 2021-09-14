Блинкен назвал правильным решение о выводе войск США из Афганистана и оценил угрозу терактов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Талибан" де-факто является правительством захваченного Афганистана. А вывод американских войск из этой страны назвал правильным решением.

Об этом он сказал на слушаниях в Конгрессе 13 сентября, передает CNBC. Ссылаясь на данные разведки, дипломат выразил убеждение, что в текущей ситуации боевики "Аль-Каиды" не в состоянии проводить террористические атаки за пределами Исламской Республики.

"Талибан" – де-факто правительство Афганистана. Это всего лишь факты и, увы, результат того, что одна сторона одержала верх в гражданской войне", – ответил Блинкен, когда его спросили, признал ли Белый дом представителей талибов в качестве законного афганского правительства.

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Отмечается, что в ходе пятичасовых слушаний глава Госдепа США защищал решение администрации президента Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана. При этом как минимум три депутата-республиканца заявили ему, что он должен уйти в отставку.

Однако Блинкен оттолкнул обвинения в том, что Госдепартамент должен был сделать больше, чтобы помочь американцам и афганцам быть эвакуированными из Кабула. И упрекнул предыдущую администрацию в отсутствии плана.

"Мы приняли правильное решение, не посылая третье поколение американцев воевать и умирать в Афганистане. Мы поступили правильно со стороны наших граждан и усердно работали, чтобы вывести каждого из них. Мы поступили правильно с 125 000 афганцев, чтобы доставить их в безопасное место. И теперь работаем над тем, чтобы заставить "Талибан" соответствовать ожиданиям международного сообщества, чтобы люди могли продолжать свободно передвигаться. Чтобы гарантировать, что права афганцев соблюдаются", – отбил критику Блинкен.

Как пишет Reuters, глава Госдепа неоднократно говорил, что предыдущий президент-республиканец Дональд Трамп вел с талибами переговоры по соглашению о выходе войск. При этом добавил, что администрация Байдена не может пересмотреть их из-за угроз со стороны исламистской группировки возобновить убийства американцев.

"Нет никаких доказательств того, что пребывание дольше сделало бы афганские силы безопасности или правительство более устойчивыми или самодостаточными. Мы унаследовали крайний срок. Мы не унаследовали план", – заявил Блинкен, имея в виду соглашение администрации Трампа о выведении всех американских военных из Афганистана до 1 мая.

Блинкен предстал в понедельник перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей и должен был дать показания перед Комитетом по международным отношениям Сената относительно захвата "Талибаном" власти в Афганистане.

Многие конгрессмены среди республиканцев высказывали резкую критику действиям Байдена. Госсекретарь же отметил, что США активно работают над выявлением угроз со стороны исламистской группировки и других. По его словам, американские власти все равно будут "сохранять повышенную бдительность", чтобы не допустить этого.

"Текущая оценка разведки заключается в том, что давным-давно возможности "Аль-Каиды" настолько сильно деградировали, что она не в состоянии проводить атаки за рубежом", – высказался Блинкен.

Он признал, что в состав сформированного движением "Талибан" правительства в Афганистане входят члены с "очень сложным послужным списком". Однако, по его словам, США будут сотрудничать с правительством талибов, "исходя из того, продвигает ли оно наши интересы".

Также госсекретарь объявил, что администрация США предоставит народу Афганистана $64 млн гуманитарной помощи для удовлетворения важнейших потребностей в области здравоохранения и питания, для защиты женщин и детей.

Кроме того, Блинкен анонсировал назначение высокопоставленного чиновника Госдепа, чтобы "полностью сосредоточиться" на поддержке женщин, чьи права оказались под угрозой со стороны режима талибов.

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