В Афганистан вернулся бывший помощник Усамы бен Ладена. Видео

В Афганистан вернулся Амин аль Хак, соратник и бывший руководитель личной охраны террориста и лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Его приезд произошел буквально за несколько часов до окончательного вывода американских войск из страны.

Об этом пишет Daily Mail. Отмечается, что аль Хак прибыл в свой родной город в провинции Нангархар. Также соответствующие видео 30 августа обнародовали в Twitter афганский журналист Билал Сарвари и главный редактор журнала Newline, специалист по Ближнему Востоку Хасан Хасан (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как белый внедорожник проезжает через блокпосты. Затем автомобиль останавливается, аль Хак опускает окно и здоровается с людьми, которые также делают селфи.

После этого внедорожник уезжает в сопровождении автомобилей под флагами "Талибана".

Известно, что Амин аль Хак также был главным поставщиком оружия для "Аль-Каиды". В Афганистане он не появлялся более 20 лет. В 2008-м его задерживала пакистанская разведка, но в 2011-м – спустя полгода после ликвидации бен Ладена – отпустили, заявив, что арест был произведен по ошибке, а связь с террористом №1 правоохранители "доказать не смогли".

В Министерстве обороны США на запрос издания заявили, что это вопросы к разведке, а в Госдепартаменте от комментариев отказались.

Dr. Amin-ul-Haq, a major al-Qaeda player in Afghanistan, Osama Bin Laden security in charge in Tora Bora, returns to his native Nangarhar province after it fell to the Taliban. Dr. Amin became close to OBL in the 80s when he worked with Abdullah Azzam in Maktaba Akhidmat. pic.twitter.com/IXbZeJ0nZE