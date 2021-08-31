В Афганистан вернулся бывший помощник Усамы бен Ладена. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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В Афганистан вернулся бывший помощник Усамы бен Ладена. Видео

В Афганистан вернулся Амин аль Хак, соратник и бывший руководитель личной охраны террориста и лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Его приезд произошел буквально за несколько часов до окончательного вывода американских войск из страны.

Об этом пишет Daily Mail. Отмечается, что аль Хак прибыл в свой родной город в провинции Нангархар. Также соответствующие видео 30 августа обнародовали в Twitter афганский журналист Билал Сарвари и главный редактор журнала Newline, специалист по Ближнему Востоку Хасан Хасан (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Автомобиль с Амином аль Хаком.
Видео дня

На кадрах видно, как белый внедорожник проезжает через блокпосты. Затем автомобиль останавливается, аль Хак опускает окно и здоровается с людьми, которые также делают селфи.

После этого внедорожник уезжает в сопровождении автомобилей под флагами "Талибана".

Амин аль Хак прибыл в свой родной город.

Известно, что Амин аль Хак также был главным поставщиком оружия для "Аль-Каиды". В Афганистане он не появлялся более 20 лет. В 2008-м его задерживала пакистанская разведка, но в 2011-м – спустя полгода после ликвидации бен Ладена – отпустили, заявив, что арест был произведен по ошибке, а связь с террористом №1 правоохранители "доказать не смогли".

Амин аль Хак.

В Министерстве обороны США на запрос издания заявили, что это вопросы к разведке, а в Госдепартаменте от комментариев отказались.

Амин аль Хак прибыл в свой родной город в провинции Нангархар.

Как сообщал OBOZREVATEL, спустя несколько часов до того, как появилась информация об аль Хаке, США завершили вывод своих войск из Афганистана.

Также талибы заявили, что аэропорт Кабула, из которого проводилась эвакуация не только военных, но и граждан других стран, перешел под контроль исламистского движения.

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