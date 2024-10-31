Фальсификации, подкупы, угрозы: в Грузии начали расследование 47 фактов вероятных нарушений на выборах

Прокуратура Грузии, Специальная следственная служба и МВД начали расследование фактов вероятных преступлений, совершенных в предвыборный период и в сам день выборов. Возбуждено 47 уголовных дел.

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Об этом пишет "Эхо Кавказа". Уголовные производства касаются фальсификации выборов, подкупов, угроз и т.д.

"Как сообщают в ведомстве, 47 уголовных дел касаются: фальсификации выборов, влияния на свободу избирателя, нарушения тайны избирательного голосования, подкупа избирателей, препятствования журналистской деятельности, насилию и угрозам, порче и уничтожению имущества в помещении избирательной комиссии или во время предвыборной агитации" – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что начало расследований основывалось на обращениях оппозиционных и руководящих партий, ЦИК и общественных организаций, а также информации, распространенной в СМИ.

Следствие проводит опрос лиц, проинформированных о возможных преступлениях, назначает соответствующие экспертизы, изучает видеоматериалы и устанавливает причастных лиц, проводит соответствующие следственные и процессуальные действия.

Отдельно в МВД сообщили, что по факту вброса бюллетеней на избирательном участке в городе Марнеуле задержаны два человека - заместитель председателя Марнеульского горсовета Ровшана Искандарова и еще один человек. Их обвиняют во вбросе бюллетеней в избирательный ящик с нарушением закона.

Напомним, в субботу, 26 октября, в Грузии прошло голосование на парламентских выборах. ЦИК страны объявил победителями пророссийскую партию "Грузинская мечта" с результатом 54,08% голосов, хотя данные экзитпола свидетельствовали о преимуществе оппозиции.

Международные наблюдатели заявили, что выборы состоялись со значительными нарушениями, речь идет о давлении на граждан, запугивании, дискредитации наблюдателей и ряде других нарушений, в том числе случаях насилия в отношении оппозиции. Это существенно поставило под угрозу демократическую цельность избирательного процесса.

Европейский Союз призвал ЦИК Грузии провести быстрое, прозрачное и независимое расследование по поводу сообщений о нарушениях на выборах в парламент страны и устранить эти нарушения. В ЕС назвали этот шаг необходимым для возобновления доверия к избирательному процессу.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 октября прокуратура Грузии объявила о начале расследования вероятных фальсификаций на недавних парламентских выборах. В рамках этого дела президент Саломе Зурабишвили вызвали на допрос.

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