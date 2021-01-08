В США чиновники массово уволились после штурма Капитолия

В США на фоне протестов и штурма Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа произошли массовые увольнения чиновников.

Как сообщает CNN, в отставку подали: министр образования Бетси Девос, министр транспорта Элейн Чао, а также помощник секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб Элинор Маккэнс-Кац.

Ушел со своей должности и начальник полиции Капитолия в Вашингтоне Стивен Сунд. По его словам, отставка вступает в силу 16 января. Кроме того, отстранили от работы полицейского, который застрелил женщину во время штурма здания Конгресса.

"Я планировала остаться, пока не произойдет смена администрации, но вчера вечером мои планы резко изменились, когда я видела захват здания Капитолия. Я считаю, что такое поведение было совершенно неприемлемым, и в глубине души я просто не могу продолжать", – сказала Маккэнс-Кац.

Чао отметила, что подала в отставку после долгих размышлений и дискуссий, но считает это правильным решением.

Напомним, что во время штурма Капитолия в США погиб полицейский. Также в ходе массовых беспорядков в районе Капитолийского холма погибли четыре человека.

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