У США чиновники масово звільнилися після штурму Капітолію

У США на тлі протестів і штурму Капітолію прихильниками чинного президента Дональда Трампа відбулися масові звільнення чиновників.

Як повідомляє CNN, у відставку подали: пані міністр освіти Бетсі Девос, пані міністр транспорту Елейн Чао, а також помічниця секретаря Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб Елінор Маккенс-Кац.

Пішов зі своєї посади і начальник поліції Капітолія у Вашингтоні Стівен Сунд. За його словами, відставка вступає в силу 16 січня. Крім того, відсторонили від роботи поліцейського, який застрелив жінку під час штурму будівлі Конгресу.

"Я планувала залишитися, поки не відбудеться зміна адміністрації, але вчора ввечері мої плани різко змінилися, коли я бачила захоплення будівлі Капітолію. Я вважаю, що така поведінка була абсолютно неприйнятною, і в глибині душі я просто не можу продовжувати", – сказала Маккенс -Кац.

Чао зазначила, що подала у відставку після довгих роздумів і дискусій, але вважає це правильним рішенням.

Нагадаємо, що під час штурму Капітолію в США загинув поліцейський. Також в ході масових заворушень в районі Капітолійського пагорба загинули чотири людини.

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