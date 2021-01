Байден выступил с экстренным обращением к нации, а Трамп – к протестующим. Видео

Избранный президент США Джо Байден, а после него – действующий американский глава Дональд Трамп выступили с экстренными сообщениями на фоне штурма здания Конгресса, а также насилия, которое произошло там.

Байден заявил, что демократия США находится под беспрецедентным нападением. Его речь транслировали американские телеканалы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик также призвал Трампа публично выступить по телевидению и потребовать от своих сторонников прекратить "осаду" Капитолия.

Демократ осудил сторонников Трампа, которые пошли на штурм государственного здания. По его словам, это "граничит с мятежом и должно немедленно прекратиться".

"Президент Трамп, ваш ход. Боже, благослови Америку и защити всех, кто пытается восстановить порядок в Капитолии", – закончил свое обращение политик.

President-elect Biden: "At this hour our democracy is under unprecedented assault, unlike anything we've seen in modern times" pic.twitter.com/RTQ43h8ZLO