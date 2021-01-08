В США чиновники массово уволились после штурма Капитолия
В США на фоне протестов и штурма Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа произошли массовые увольнения чиновников.
Как сообщает CNN, в отставку подали: министр образования Бетси Девос, министр транспорта Элейн Чао, а также помощник секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб Элинор Маккэнс-Кац.
Ушел со своей должности и начальник полиции Капитолия в Вашингтоне Стивен Сунд. По его словам, отставка вступает в силу 16 января. Кроме того, отстранили от работы полицейского, который застрелил женщину во время штурма здания Конгресса.
"Я планировала остаться, пока не произойдет смена администрации, но вчера вечером мои планы резко изменились, когда я видела захват здания Капитолия. Я считаю, что такое поведение было совершенно неприемлемым, и в глубине души я просто не могу продолжать", – сказала Маккэнс-Кац.
Чао отметила, что подала в отставку после долгих размышлений и дискуссий, но считает это правильным решением.
Напомним, что во время штурма Капитолия в США погиб полицейский. Также в ходе массовых беспорядков в районе Капитолийского холма погибли четыре человека.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
8 января Дональд Трамп выступил с видеобращением о штурме Капитолия. Он осудил насилие во время протестов и штурм здания Конгресса.
7 января Конгресс США подтвердил победу избранного президента Джо Байдена.
6 января Конгресс США собрался, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Действующий американский глава Дональд Трамп заявил, что не намерен признавать поражение.
В США сторонники Трампа устроили массовые беспорядки в Конгрессе. Лицом штурма Капитолия стал сторонник теорий заговоров, верящий в "демократов-сатанистов".
И Трамп, и Байден записали обращения к гражданам из-за протестов и насилия.
В Конгрессе США заговорили об импичменте Дональду Трампу.