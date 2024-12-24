В Средиземном море взорвался и затонул российский сухогруз Ursa Major: подробности

Российский торговый сухогруз Ursa Major ("Большая Медведица") затонул после взрыва в Средиземном море. Вероятнее всего, он перевозил крышки ядерного реактора для строительства ледокола.

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На борту было 16 членов экипажа, после кораблекрушения только четырнадцать перевезли в город Картахена, Испания. Об этом сообщает издание La Verdad.

Отмечается, что российских сухогруз затонул 23 декабря в международных водах между испанским муниципалитетом Агилас и городом Оран в Алжире. По данным источников, с которыми консультировалась газета, на Ursa Major взорвалось оборудование.

В спасательных работах принимали участие испанская морская спасательная служба, патрульный катер ВМФ страны, а также несколько судов, ловивших рыбу в этом же районе.

"На "Большой Медведице" насчитывалось 16 членов экипажа, 14 из которых прибыли в порт Картахены ровно в полночь. Предварительно, двое моряков пропали без вести. Капитан судна утверждал, что на борту находились пустые на момент аварии контейнеры", – пишет La Verdad.

По данным мониторингового канала "Крымский ветер", сухогруз "Большая Медведица" принадлежит "Оборонлогистике", он перевозил портовые краны для терминала во Владивостоке в рамках развития Северного морского пути. Следовал между Санкт-Петербургом и Владивостоком, последний раз отправился 11 декабря и должен был прибыть 22 января.

Данные сервиса отслеживания свидетельствуют, что 23 декабря Ursa Major остановился около 20:25 по московскому времени, позже к его борту подошло испанское судно SALVAMAR DRACO SAR. Система AIS сухогруза перестала работать около полуночи после взрыва в машинном отделении, далее к месту затопления подошло судно сбора нефтепродуктов CLARA CAMPOAMOR.

"Ранее считалось, что Ursa Major шел в Сирию для эвакуации российской техники, но выяснилось, что судно направлялось во Владивосток. На борту был ценный груз – на фото видно два 45-тонных люка в задней части судна, покрытых синим брезентом. Это крышки ядерного реактора ледокола проекта 10510 "Лидер". Утрата этих двух люков значительно задержит его строительство", – также пишет "Крымский ветер".

Накануне ГУР МО Украины сообщило о поломке российского судна в Средиземном море. Ведомство отметило, что его название – SPARTA, но мониторинговый канал указывает, что это как раз старое название сухогруза Ursa Major.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 15 декабря два российских танкера разломились в Керченском проливе – это были и "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Мазутом, который транспортировало одно из судов, было загрязнено не только Черное море, но и часть побережья Азовского моря в Запорожской области.

Через несколько дней в акватории Черного моря зафиксировали очередную аварию российского нефтяного танкера. В частности, протекание мазута произошло на танкере "Волгонефть-109".

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