Судно для вывоза российских войск из Сирии сломалось в открытом море – ГУР

У россиян сломалось грузовое судно Sparta, которое вывозило вооружение и технику государства-агрессора из Сирии. Российский экипаж на утро 23 декабря пытался устранить проблему и дрейфовал в открытом море вблизи Португалии.

Видео дня

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным ведомства, во время движения у Sparta вышла из строя топливная трубка главного двигателя.

"Не доплыли", – пошутили представители ГУР МО Украины.

Разведчики также узнали, что остатки российского контингента в Сирии уже переместились из отдаленных районов к авиационной базе в Хмеймиме и военно-морской в ​​Тартусе.

"Часть своего вооружения и техники из порта Тартуса Россия начала перебрасывать морским путем в Ливию", – сказано в сообщении.

По некоторым данным, военнослужащие РФ в Сирии активно обсуждают якобы требование новой власти страны к Кремлю – полностью вывести свой военный контингент с сирийской территории (это касается и баз в Хмемиме и Тартусе) не позднее 20 февраля 2025 года.

"Этот шаг якобы связан со стремлением новой власти в Дамаске добиться снятия международных санкций", – указали в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Институт изучения войны заявлял, что на российских базах в Хмеймиме и Тартусе в Сирии продолжаются активные приготовления к выводу войск.

– Некоторые европейские страны хотят организовать договор, чтобы войска России вышли из Сирии, а нынешние власти Дамаска получили снятие некоторых ограничений.

– Российские наемники, которые базировались в Сирии, для эвакуации после падения режима Башара Асада использовали грузовик с надписью "Продукти" – на украинском языке. Вероятно, это транспортное средство было украдено на временно оккупированных территориях Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!