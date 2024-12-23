Судно для вывоза российских войск из Сирии сломалось в открытом море – ГУР
У россиян сломалось грузовое судно Sparta, которое вывозило вооружение и технику государства-агрессора из Сирии. Российский экипаж на утро 23 декабря пытался устранить проблему и дрейфовал в открытом море вблизи Португалии.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным ведомства, во время движения у Sparta вышла из строя топливная трубка главного двигателя.
"Не доплыли", – пошутили представители ГУР МО Украины.
Разведчики также узнали, что остатки российского контингента в Сирии уже переместились из отдаленных районов к авиационной базе в Хмеймиме и военно-морской в Тартусе.
"Часть своего вооружения и техники из порта Тартуса Россия начала перебрасывать морским путем в Ливию", – сказано в сообщении.
По некоторым данным, военнослужащие РФ в Сирии активно обсуждают якобы требование новой власти страны к Кремлю – полностью вывести свой военный контингент с сирийской территории (это касается и баз в Хмемиме и Тартусе) не позднее 20 февраля 2025 года.
"Этот шаг якобы связан со стремлением новой власти в Дамаске добиться снятия международных санкций", – указали в ГУР.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Ранее Институт изучения войны заявлял, что на российских базах в Хмеймиме и Тартусе в Сирии продолжаются активные приготовления к выводу войск.
– Некоторые европейские страны хотят организовать договор, чтобы войска России вышли из Сирии, а нынешние власти Дамаска получили снятие некоторых ограничений.
– Российские наемники, которые базировались в Сирии, для эвакуации после падения режима Башара Асада использовали грузовик с надписью "Продукти" – на украинском языке. Вероятно, это транспортное средство было украдено на временно оккупированных территориях Украины.
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