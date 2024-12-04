В Сербии подали в парламент законопроект об 'иноагентах': в ЕС отреагировали

В парламент Сербии местные социалисты подали напоминающий российский законопроект об "иностранных агентах". Им предлагается обязать организации и физических лиц, получающих финансирование из-за границы, регистрироваться и указывать статус "иноагента" во всех своих публикациях, на нарушителей же будут налагаться штрафы или они будут привлечены к уголовной ответственности.

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В Европейской комиссии на законодательную инициативу отреагировали и напомнили: законы в государстве, стремящемся вступить в Евросоюз, должны соответствовать европейским стандартам, в том числе и в части обеспечения свободы слова и выражения мнений. Об этом сообщили в украинской и сербской редакциях "Радио Свобода".

Депутаты от сербского Движения социалистов внесли в парламент страны – Скупщину – законопроект об "иностранных агентах".

Если он будет принят, все организации и политики, получающие финансирование из зарубежных источников, обязаны будут зарегистрироваться как "иноагенты" и указывать этот статус во всех своих публикациях.

Нарушителей планируют наказывать либо запретом на осуществление определенных видов деятельности, либо штрафами в размере от пяти тысяч (42 евро) до двух миллионов динаров (около 17 тысяч евро). Предусмотрена и уголовная ответственность.

Главой Движения социалистов, выступившего инициатором подобных законодательных изменений, является вице-премьер Сербии Александар Вулин. По данным "Радио Свобода", на родине он слывет "самым пророссийским" представителем сербского правительства. Вулин по несколько раз в год ездит в Россию, а среди его обязанностей – координация взаимодействия Сербии со странами БРИКС.

В 2023 году Вулин попал под американские санкции за "содействие деятельности России на Балканах".

Сам Вулин уверяет, что сербский законопроект об "иноагентах" якобы похож на соответствующий закон в США, направленный на "запрет финансирования некоммерческих организаций из-за границы". Однако представители оппозиции в Сербии уверяют: американский закон регулирует совершенно другие вопросы, в то время как "творение" сербских социалистов очень напоминает аналогичные российский или грузинский законы.

Как бы там ни было, о предлагаемом проекте закона уже проинформировали Европейскую комиссию. Там в ответ напомнили местным властям, что законы в Сербии, стремящейся вступить в ЕС, должны соответствовать европейским стандартам.

"Напоминаем, что любой закон страны-кандидата на членство в ЕС должен соответствовать нашим основным ценностям ЕС – основным демократическим ценностям, включая свободу слова и выражение мнений", – отметили в Еврокомиссии.

Сербия, которая вместе с Черногорией приближается к членству в ЕС, должна гармонизировать свои законы, политику, учреждения и практику со стандартами и требованиями ЕС.

В "Радио Свобода" напомнили, что подобный законопроект в октябре был подан и в парламент Черногории. Инициатором стала коалиция "За будущее Черногории", объединившая пророссийские партии бывшего Демократического фронта – Новой сербской демократии Андрея Мандича и Демократической народной партии Милана Кнежевича.

Предложение подвергли критике как партнеры инициаторов по коалиции, так и оппозиция и гражданское общество. Реакция Евросоюза была аналогична реакции на законодательную инициативу сербских социалистов.

Схожие законы ныне существуют в России, Беларуси, Словакии, а также в Грузии, где принятие закона об "иноагентах" фактически прервало процесс вступления этой страны в ЕС.

Напомним, 1 мая этого года парламент Грузии принял закон об "иноагентах" во втором чтении. Из-за этого в Тбилиси прошли массовые протесты. На улицы неоднократно выходили десятки тысяч человек. В конце концов, против участников протестов правоохранители применили силу.

Окончательно парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах" 14 мая, президент Грузии наложила на него вето, однако парламент, контролируемый пророссийской партией "Грузинская мечта" его преодолел.

После этого в США заявили, что "фундаментально пересмотрят" отношения с Грузией, если закон об "иноагентах" вступит в силу..