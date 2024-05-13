В Грузии начали разгон митинга против закона об 'иноагентах', правоохранители применили силу. Фото и видео

Многочисленная акция противников закона "Об иностранном влиянии" в столице Грузии вечером 12 мая закончилась попыткой разгона митингующих. Силовики в масках вытеснили часть участников протеста возле здания парламента в Тбилиси, нескольких человек задержали.

За пару часов до этого премьер-министр Ираклий Кобахидзе прямо призвал МВД действовать "по стандартам выше европейских и американских". В сети появились кадры с попытками грузинского спецназа разогнать мирную демонстрацию.

Напомним, что вечером в воскресенье несколько тысяч протестующих, несмотря на дождь, собрались в пяти точках Тбилиси и прошли ходой к площади Европы. Многие держали флаги Грузии, Украины и ЕС. Люди протестовали на улице Читадзе возле парламента и проспекта Руставели, где, как было запланировано, провели всю ночь.

Акция проходила мирно, однако силовики по указанию властей принялись ее разгонять. Прежде чем начать оттеснение протестующих с нескольких точек, представители МВД объявили через громкоговорители, что дают им 5 минут, чтобы разойтись.

В местах скоплений людей собрались мобилизованные правоохранители, на площадь Свободы спецназовцы подтянули водометы. Активных действий против протестующих они не предпринимали.

Однако на опубликованных в сети видео видно, что на акции началась толкотня, были крики. Также появлялись сообщения о ряде задержаний митингующих – другие заявили, что отступать не собираются.

По сообщениям СМИ, силовики оттеснили часть протестующих от входов в парламент, расположенных на улицах 9 апреля и Братьев Зубалашвили. Отмечается, что именно оттуда будут заезжать депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", чтобы в третьем чтении рассмотреть закон об "иноагентах".

Ранее Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури ссказал, что в Тбилиси ожидают эскалацию ситуации. Он также предупредил, что групповая блокировка "государственных объектов особого значения" карается лишением свободы сроком до четырех лет.

В понедельник, 13 мая, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении обсудит юридический комитет парламента Грузии, а во вторник, 14 мая, он будет вынесен на пленарное заседание. На фоне акции протеста министр Гомелаури открыто предупредил людей, что власти больше не будут прибегать к "непропорционально лояльной практике в этом вопросе", поэтому все, кто в эти дни будет мешать депутатам войти в парламент, автоматически попадут под ст. 222 грузинского Уголовного Кодекса на заседании сессии парламента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз предложила парламенту отозвать закон об "иноагентах" или отложить дату вступления в силу до 1 ноября. Ранее она пообещала наложить вето на законопроект, а власти заявили, что в рамках этого механизма могут учесть только "содержательные рекомендации" от западных партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии акции против закона об "иноагентах", который является аналогичным российскому, продолжаются уже месяц. Примечательно, что пропагандистские росСМИ ухватились за грузинские протесты в рамках попыток Кремля усилить политические разногласия в этой стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!