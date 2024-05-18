Президент Грузии наложила вето на закон об 'иноагентах': что происходит

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об "иноагентах". Она заявила, что этот закон, по сути и духу, является российским и противоречит конституции страны и европейским нормам.

Такое заявление она сделала во время обращения к грузинскому народу. Об этом сообщает 1tv.ge.

"Сегодня я наложил вето на "российский закон", который противоречит нашей конституции, европейским стандартам и, таким образом, препятствует нашему европейскому пути", – говорится в сообщении.

По ее словам, "документ с президентским вето вернут грузинскому парламенту сегодня".

"Этот закон не подлежит ни изменениям, ни усовершенствованию, поэтому вето однозначно – этот закон должен быть отменен", – подчеркнула президент Грузии.

Однако, несмотря на это, грузинский парламент может преодолеть вето президента и окончательно одобрить документ.

Напомним, после того, как парламент Грузии 14 мая принял в третьем и окончательном чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", жители Тбилиси продолжили массовый протест на проспекте Руставели. Произошли новые жесткие задержания и стычки с силовиками.

14 мая на пленарном заседании парламента Грузии во время рассмотрения скандального проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" между депутатами произошла стычка.

Ранее во время массовых протестов силовики задержали бывшего министра Грузии по европейской и евроатлантической интеграции Алексе Петриашвили.

Оппозиция считает, что Грузия, утвердив закон об "иноагентах", потеряет все достижения в евроинтеграции и в стратегическом партнерстве с США и Евросоюзом.

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