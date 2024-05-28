Парламент Грузии преодолел вето президента и окончательно принял закон об 'иноагентах'

Парламент Грузии преодолел вето президентки Саломе Зурабишвили и окончательно утвердил закон об "иноагентах". Соответствующее решение поддержали 84 депутата.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа". Согласно конституции Грузии, закон будет передан Зурабишвили в течение трех дней.

Она имеет пять дней для его подписания и публикации. Если президент откажется, то глава парламента Шалва Папуашвили подпишет и опубликует закон в следующие пять дней.

Указывается, что закон может быть опубликован в начале июня. Согласно документу, к началу августа государственные органы и должностные лица Грузии должны принять и опубликовать подзаконные акты. После этого министерство юстиции и Национальное агентство публичного реестра Грузии проведут необходимые подготовительные меры по реализации закона.

Голосование прошло на фоне массовых протестов. Митингующие собрались у здания парламента, блокируя в него входы.

Напомним, после того, как парламент Грузии 14 мая принял в третьем и окончательном чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", жители Тбилиси продолжили массовый протест на проспекте Руставели. Произошли новые жесткие задержания и стычки с силовиками.

14 мая на пленарном заседании парламента Грузии во время рассмотрения скандального проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" между депутатами произошла стычка.

Ранее во время массовых протестов силовики задержали бывшего министра Грузии по европейской и евроатлантической интеграции Алексе Петриашвили.

Оппозиция считает, что Грузия, утвердив закон об "иноагентах", потеряет все достижения в евроинтеграции и в стратегическом партнерстве с США и Евросоюзом.

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