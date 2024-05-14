США 'фундаментально пересмотрят' отношения с Грузией, если закон об 'иноагентах' вступит в силу – Белый дом

Соединенные Штаты Америки будут вынуждены "фундаментально пересмотреть" свои отношения с Грузией, если в стране окончательно примут закон об "иноагентах". Это произойдет, если документ вступит в силу в том виде, в котором он существует сейчас.

В Штатах ожидают, что президент Грузии наложит вето на этот закон. Об этом во время брифинга во вторник, 14 мая, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы глубоко обеспокоены этим законом об иностранных агентах в стиле Кремля, который только что был принят парламентом. Мы считаем, что президент наложит на него вето. При этом пока не ясно, попытается ли парламент преодолеть это вето", – сказала она.

Отметим, что грузинский президент Саломе Зурабишвили неоднократно говорила, что она наложит вето на закон. В то же время руководство правящей партии "Грузинская мечта" также твердо обещало довести дело с законом до конца, и нужное количество голосов в парламенте для преодоления вето у партии и ее сателлитов есть.

Жан-Пьер напомнила, что и США, и другие западные страны и организации говорили, что этот закон отдаляет Грузию от ценностей Евросоюза и НАТО, в которые она официально хочет вступить.

"Мы посмотрим, что сделает парламент, но если этот закон пройдет, это заставит нас фундаментально переоценить наши отношения с Грузией", – заявила она.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Парламент Грузии во вторник, 14 мая, принял в последнем третьем чтении законопроект об "иностранных агентах", ранее спровоцировавший многотысячные протесты и критику в адрес властей страны. На пленарном заседании парламента Грузии между депутатами произошла потасовка.

– Жители Тбилиси после решения парламента продолжили массовый протест на проспекте Руставели. Произошли новые жесткие задержания и стычки с силовиками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!