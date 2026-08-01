Россия устроила ракетную атаку на Киев: разрушены дома, есть жертвы и раненые

В ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице раздалась серия взрывов. Известно о трех погибших, по меньшей мере пятеро людей получили ранения.

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О вражеских целях в 01:32 начали сообщать Воздушные силы ВСУ. Россияне запустили по Киеву баллистические ракеты, а также, по данным мониторинговых каналов, несколько "Цирконов".

Отметим, что перед ракетной атакой противник направил на столицу и область реактивные БпЛА. После залпов баллистики они снова летели на город.

Последствия обстрела

В КГВА сообщили, что в результате атаки в Соломенском районе Киева произошло возгорание в 6-этажном здании. Там также горят автомобили на парковке.

Кроме того, в Соломенском районе в результате падения обломков ракеты в пятиэтажном доме оказались заблокированы люди. Во дворе жилого дома возник пожар.

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В Шевченковском районе в результате атаки горит автомойка. В этом же районе в жилом доме заблокированы люди, там произошло частичное обрушение на первом и втором этажах.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском и Дарницком районах обломки упали на территории нежилой застройки. В Дарницком районе тоже есть попадания, горят складские здания.

В сети также пишут о перебоях с электричеством по городу.

По состоянию на 02:33 известно о трех погибших и пяти раненых, среди которых 17-летний юноша. Все пострадавшие госпитализированы.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущая ракетная атака произошла совсем недавно – в ночь на четверг, 30 июля, Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. В столице раздалась серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем.

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