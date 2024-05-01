Парламент Грузии принял закон об 'иноагентах' во втором чтении: в Тбилиси продолжается акция протеста. Видео

В среду, 1 мая, пророссийский парламент Грузии принял во втором чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" – так называемый закон об "иноагентах". В то же время возле здания парламента в Тбилиси началась новая акция протеста.

Об этом сообщило издание News Georgia. Отмечается, что голосование проходило параллельно с масштабными протестами в столице Грузии по проспекту Руставели.

Оппозиция не участвовала в голосовании. За законопроект во втором чтении, как и в первом, проголосовали 83 депутата, преимущественно из провластной "Грузинской мечты". Против принятия этого закона были 23 парламентария.

До окончательного принятия законопроект еще предстоит пройти третье финальное чтение. Дата еще не определена, но, по данным BBC, голосование должно состояться 17 мая. Кроме того, закон должен преодолеть вето президента.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия не откажется от закона об "иноагентах" ни при каких условиях, даже несмотря на протесты.

"Для того чтобы нам в долгосрочной перспективе умиротворить эту страну, необходимо принять этот закон. Демонстрации, конечно, будут и сегодня, и во время третьего чтения, и при преодолении вето (президента Грузии Саломе Зурабишвили – ред.). Однако в долгосрочной перспективе мы на годы застраховаем страну от поляризации и радикализма", – заявил Кобахидзе на брифинге, назвав протесты "дискомфортом, который нужно претерпеть".

Напомним, вечером во вторник, 30 апреля, в столице Грузии Тбилиси продолжились протесты против законопроекта об "иностранных агентах". во время разгона митингующих полицейские применили спецсредства, а также избивали их. Медицинская помощь потребовалась как минимум 20 протестующим.

Как сообщал OBOZ.UA:

17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении закон об "иноагентах". Сразу после этого президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето, а на улицы грузинских городов с требованием отменить закон об "иноагентах" вышли тысячи людей.

Европейский парламент принял резолюцию, в которой предостерег власти Грузии от принятия скандального законопроекта "об иноагентах", который подрывает свободы и права гражданского общества и разрушает основы демократии. ЕП обратился с призывом к Европейскому Союзу не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят этот документ.

США предупредили Грузию о последствиях принятия закона об "иноагентах". Если Грузия таки предпримет этот шаг, что противоречит задекларированному ранее "западному курсу" страны, она может столкнуться не только с ухудшением отношений с США, но и с прекращением прямого государственного финансирования, расширением визовых ограничений и введением санкций в отношении отдельных лиц.

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