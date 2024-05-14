Парламент Грузии окончательно принял законопроект об 'иноагентах': почему вокруг него разгорелись скандалы

Парламент Грузии во вторник, 14 мая, принял в окончательном, третьем чтении законопроект об "иностранных агентах", который ранее спровоцировал многотысячные протесты и критику в адрес властей страны. "За" проголосовали 84 депутата из 150, "против" – 30.

Как сообщают грузинские СМИ, перед голосованием за проект закона "О прозрачности иностранного влияния" депутаты в очередной раз подрались. Некоторые парламентарии от оппозиции были удалены из зала, но на итоговый результат это не повлияло. У здания парламента в Тбилиси тем временем собрались протестующие.

Депутаты от правящей партии Грузии в свою очередь сразу после голосования спешно покинули парламент под охраной полиции.

В самом парламенте вновь был задействован "желтый уровень", передает BBC. На заседание пропускали только съемочные группы телеканалов, журналисты печатных и интернет-СМИ (многих из них новый закон коснется напрямую) попасть на заседание не смогли.

Такие же правила действовали во время рассмотрения документа в первом и втором чтениях.

14 мая у парламента на проспекте Руставели вновь собрался митинг. Студенты, которые принимают активное участие в протестах, прошли шествием к зданию.

Почему закон об "иноагентах" вызвал протесты в Грузии

Согласно новому закону, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве "организаций, проводящих интересы иностранной силы".

Студенческие движения в знак протеста против закона об "иноагентах" отказываются посещать лекции. Солидарность с ними выразила часть профессоров и преподавателей.

Протестующие видят в новом законе угрозу не только свободе слова и гражданскому обществу, но и евроинтеграции Грузии, которая полгода назад получила статус кандидата на вступление в Евроейский Союз.

Главным лозунгом протестов стал "Да – Европе. Нет – российскому закону". Так, в Грузии закон об "иноагентах" называют "российским", в частности потому, что им предусмотрена процедура мониторинга, которая ничем не ограничена и не определена, пишет "Грузия онлайн".

Напомним, в РФ с 2012 года действует аналогичный закон, согласно которому статус "иноагента" присваивают лицам, которые, по мнению Кремля, получают "иностранную поддержку" или находятся под "иностранным влиянием". Он был принят в ответ на протесты против возвращения Владимира Путина с целью ограничить деятельность независимых неправительственных организаций. Этот закон критикуется как ограничивающий права человека.

Ранее член парламента Грузии Георгий Вашадзе в интервью OBOZ.UA сказал, что принятие "списанного" у Путина закона об "иноагентах" фактически изменит курс страны. Этот документ, по словам парламентария, является четкой "красной линией", перейдя которую, Тбилиси потеряет все достижения в евроинтеграции и в стратегическом партнерстве с США и ЕС.

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