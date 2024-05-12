В Тбилиси десятки тысяч человек вышли на новый марш против закона об 'иноагентах'

В центре грузинского Тбилиси состоялась многочисленная акция противников закона "Об иностранном влиянии". Несколько тысяч протестующих, несмотря на дождь, собрались в пяти точках города, и прошли маршем к площади Европы, где устроили демонстрацию.

Это первая масштабная акция протеста в Грузии после нескольких дней праздников и выходных. Люди выходили на проспект Руставели и вчера и позавчера, но в небольшом количестве. Однако оценить приблизительную явку людей на последний протест не берутся даже организаторы акции. Это минимум несколько десятков тысяч человек, хотя говорят и о сотнях тысяч.

Силовики пытались перекрыть движение колонн к центральной площади города, но тщетно. Официально полиция Тбилиси о задержанных не сообщает; у организаторов акции также нет таких данных. Но помешать собраться людям правоохранители пытались. В частности, сообщалось о попытках глушить связь и интернет.

Грузины вышли на протест с флагами Грузии и Евросоюза и, стоит отметить, в акции приняли участие люди всех возрастов.

На площади Европы к требованиям отказа от закона "Об иностранном влиянии" добавились лозунги остановить произвол полиции и террор против активистов. Но большинство очевидцев утверждают, что эта акция протеста проходит "тихо и спокойно". Люди даже пляшут.

Около полуночи воскресенье акция была прекращена, люди спокойно разошлись. Но уже 12 мая протестующие намерены ставить палатки и блокировать парламент Грузии.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении закон об "иноагентах". Сразу после этого президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето, а на улицы грузинских городов с требованием отменить закон об "иноагентах" вышли тысячи людей.

1 мая пророссийский парламент Грузии принял во втором чтении скандальный законопроект. До окончательного принятия законопроект еще предстоит пройти третье финальное чтение. Дата еще не определена, но, по данным СМИ, голосование должно состояться 17 мая. Кроме того, закон должен преодолеть вето президента.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отреагировала на продолжающиеся в столице Грузии Тбилиси протесты. Она осудила насилие со стороны силовиков и призвала власти страны прислушаться к мнению народа.

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