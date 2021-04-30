В Праге вышли на массовый протест из-за поддержки РФ президентом Земаном. Фото и видео

В Праге на Вацлавской площади 29 апреля устроили массовый протест против президента Чехии Милоша Земана в связи с его заявлениями по делу о взрывах в Врбетице – якобы доказательств причастности России к ЧП нет.

Организаторы назвали демонстрацию "Миллион моментов за демократию". Об этом пишет idnes.cz (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, в акции участвовали около 10 тысяч человек. Они выполняли карантинные ограничения и соблюдали двухметровый интервал. Организаторы митинга оценили количество участников примерно в 20 тысяч.

Протесты также прошли в десятках других городов по всей стране.

Демонстранты считают, что Земан защищает интересы РФ. Они призвали верхнюю палату чешского парламента предъявить президенту обвинение в государственной измене, передает АР.

Отметим: ранее Земан сказал, что Служба безопасности и информации Чехии не имеет доказательств, что агенты ГРУ были на территории складов боеприпасов в Врбетице. Полиция, как сказал президент, проверяет версию о служебной халатности.

26 апреля глава Сената страны Милош Выстрчил заявил, что верхняя палата будет рассматривать возможность подачи конституционного иска против политика.

29 апреля главы фракций верхней палаты составили такой документ.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Чехия выслала 18 российских дипломатов, которые могут быть офицерами российских ГРУ и СВР, а полиция объявила в розыск офицеров российского Главного разведывательного управления Александра Мишкина (Александр Петров) и Анатолия Чепигу (Руслан Боширов).

Последним вменяют организацию ЧП во Врбетице. По выводам чешских СМИ, организованный российскими агентами взрыв на складах боеприпасов скорее всего был совершен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.