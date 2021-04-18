На складах в Чехии, в подрыве которых подозревают россиян, могло быть оружие для Украины – СМИ

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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Взрыв боеприпасов в Врбетице

Организованный российскими агентами взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице (Чехия), в причастности к которому подозревают и высланных накануне дипломатов РФ, скорее всего, был осуществлен для срыва поставки оружия. В том числе и в Украину.

К такому выводу пришли чешские медиа. Речь идет о взрыве, который произошел на складах вооружения в восточной части страны 16 октября 2014 года, и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей.

После 6,5 года следствия, вечером 17 апреля 2021-го, руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии. Это позволило СМИ назвать наиболее вероятную причину этих событий.

Так, по данным издания Irozhlas, подорванные склады и оружие не принадлежали Министерству обороны Чехии. В то время их использовала коммерческая компания Imex Group, которая официально занималась торговлей оружием. Это было известно и сразу после взрывов в 2014-м, когда в чешском правительстве заявили, что на время инцидента велась подготовка к экспорту взорванного оружия в Болгарию.

Вход в комплекс боеприпасов возле Врбетице

Однако эта страна, как выяснило издание, была только промежуточным пунктом. Получателем значилась болгарская компания Emco. Обе указанные фирмы принадлежат болгарскому бизнесмену, легальному торговцу оружием Эмилиану Гебреву, который вскоре после взрывов в Чехии также стал объектом атаки российских агентов – в 2015 году его дважды отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Затем расследователи Bellingcat доказали, что это делало тот же подразделение, которое совершило нападение на экс-советского разведчика Сергея Скрипаля.

Взрыв на чешских складах боеприпасов в комплексе Врбетице произошел в 2014 году

Издание Respect со ссылкой на правоохранительные органы тоже утверждает, что оружие готовили для поставке Гебреву. В то же время указывает на важную деталь – он был одним из поставщиков товаров военного назначения для украинских Министерства внутренний дел и Национальной гвардии, в частности в разгар активной фазы противостояния агрессии России на Донбассе.

Еще одно авторитетное чешское медиа SZ добавило, что российский "след" в срыве поставок оружия мог быть нацелен не только на Украину, но и на Сирию – компания Эмилиана Гебрева поставляла оружие также сирийским антиправительственным группам, что "тоже не нравилось РФ".

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