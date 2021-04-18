На складах в Чехии, в подрыве которых подозревают россиян, могло быть оружие для Украины – СМИ

Организованный российскими агентами взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице (Чехия), в причастности к которому подозревают и высланных накануне дипломатов РФ, скорее всего, был осуществлен для срыва поставки оружия. В том числе и в Украину.

К такому выводу пришли чешские медиа. Речь идет о взрыве, который произошел на складах вооружения в восточной части страны 16 октября 2014 года, и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей.

После 6,5 года следствия, вечером 17 апреля 2021-го, руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии. Это позволило СМИ назвать наиболее вероятную причину этих событий.

Так, по данным издания Irozhlas, подорванные склады и оружие не принадлежали Министерству обороны Чехии. В то время их использовала коммерческая компания Imex Group, которая официально занималась торговлей оружием. Это было известно и сразу после взрывов в 2014-м, когда в чешском правительстве заявили, что на время инцидента велась подготовка к экспорту взорванного оружия в Болгарию.

Однако эта страна, как выяснило издание, была только промежуточным пунктом. Получателем значилась болгарская компания Emco. Обе указанные фирмы принадлежат болгарскому бизнесмену, легальному торговцу оружием Эмилиану Гебреву, который вскоре после взрывов в Чехии также стал объектом атаки российских агентов – в 2015 году его дважды отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Затем расследователи Bellingcat доказали, что это делало тот же подразделение, которое совершило нападение на экс-советского разведчика Сергея Скрипаля.

Издание Respect со ссылкой на правоохранительные органы тоже утверждает, что оружие готовили для поставке Гебреву. В то же время указывает на важную деталь – он был одним из поставщиков товаров военного назначения для украинских Министерства внутренний дел и Национальной гвардии, в частности в разгар активной фазы противостояния агрессии России на Донбассе.

Еще одно авторитетное чешское медиа SZ добавило, что российский "след" в срыве поставок оружия мог быть нацелен не только на Украину, но и на Сирию – компания Эмилиана Гебрева поставляла оружие также сирийским антиправительственным группам, что "тоже не нравилось РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 апреля МИД Чехии объявило о выдворении из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в причастности к взрывам на складе боеприпасов и работе на спецслужбы РФ.