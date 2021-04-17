Из Чехии высылают 18 российских дипломатов, которые 'были офицерами ГРУ и СВР'

Министерство иностранных дел Чехии объявило о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в причастности ко взрывам на складе боеприпасов и работа на спецслужбы РФ.

О таком решении 17 апреля на пресс-конференции сообщил глава МИД Ян Гамачек, передает Reuters. В течение 48 часов они должны покинуть чешскую территорию.

"Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства", – пояснил Гамачек.

Он добавил, что речь идет о тех сотрудниках посольства, которых чешские спецслужбы определили как офицеров российских СВР и ГРУ.

В то же время премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отметил, что дипломатов подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

"Был нанесен огромный ущерб, но прежде всего, там погибли двое наших соотечественников", – сказал он.

Как пишет "Интерфакс", в российском посольстве в Праге уточнили, что они уже получили уведомление о высылке дипломатов, а их посла вызвали в МИД Чехии.

Также появилась реакция Министерства иностранных дел РФ. "Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", – передают РИА Новости заявление ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее трех российских дипломатов объявили персонами нон-грата в Польше. Такое решение было принято из-за того, что указанные лица нарушили дипломатический статус, а их деятельность нанесла вред стране.