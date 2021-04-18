В Чехии анонсировали правду о диверсиях РФ: Украина поддержала, а Москва тут же нашла 'след США'

В Чехии пообещали рассекретить доклад об участии российских агентов во взрывах на военных складах в 2014 году. Украина выразила поддержку таким действиям Чешской Республики, а вот в России выразили протест.

В материале Lidovky.cz говорится, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает высылку восемнадцати российских агентов, живших в Чехии как работники российского посольства, адекватным ответом.

"В понедельник все министры ознакомятся с материалом BIS, свидетельствующим об участии российских агентов во взрыве склада боеприпасов в 2014 году. Правительство обсудит это, сохранит в тайне, и тогда общественность сможет получить информацию", – заявил Бабиш.

Также он добавил, что на ближайшем заседании Европейского Совета также обсудят этот вопрос.

В России выразили протест действиям Чешской Республики назвав решение о высылке россиян абсурдным, поскольку ранее руководство страны возлагало вину за взрывы на фирмы, которые обладают составами. Соответствующий шаг в МИД России называют продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы.

"Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев. Выражаем чешской власти решительный протест. Примем соответствующие меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", – говорится в заявлении РФ.

В свою очередь о поддержке действия Чешской Республики высказались в Украине и Великобритании. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах правильная.

"Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы РФ. Такие преступления не должны оставаться без наказания", – написал Кулеба.

В Великобритании выразили соболезнования семьям погибших в Врбетицях и поддержали чехов в выявлении опасных действий российских спецслужб и в их возможных попытках проводить опасные и злокачественные операции в Европе.

"Мы решительные и преданные как всегда привлекать виновных в нападении в Солсбери к ответственности и приветствуем действия чешских властей сделать то же самое. Россия должна отказаться от этих действий, нарушающих самые основные международные нормы", – заявил министр иностранных дел Доминик Рааб.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Ранее трех российских дипломатов объявили персонами нон-грата в Польше. Такое решение было принято из-за того, что указанные лица нарушили дипломатический статус, а их деятельность нанесла ущерб стране.

17 апреля МИД Чехии объявило о выдворении из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в причастности к взрывам на складе боеприпасов и работе на спецслужбы РФ.