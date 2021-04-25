Президент Чехии прокомментировал скандал со взрывами на складах боеприпасов

Служба безопасности и информации Чехии не имеет доказательств, что агенты ГРУ были на территории складов боеприпасов в Врбетице.

Причастность россиян к взрывам прокомментировал президент Чехии Милош Земан. Он заявил, что при обследовании помещения второго склада перед инцидентом не было обнаружено взрывных устройств. Об этом сообщает CNN Prima NEWS.

"Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации отмечается, что не существует доказательств и свидетельств, чтобы эти два агента находились в Врбетице. Когда обследовалось помещения второго склада непосредственно перед взрывом, там не было выявлено ни одного взрывного устройства", – сказал Земан.

Однако президент не исключает вероятное участие иностранных агентов.

"Все сказанное не означает, что подозрение в их участии не является несерьезным. Во-первых, мы должны ответить на вопрос, что они здесь вообще делали. Во-вторых, то, что контрразведка не довела их причастности, не означает, что они не проникли на территорию складов в Врбетице. Полиция расследует гипотезу, что их туда мог провести один из владельцев фирмы IMEX. Это подозрение необходимо исключить или подтвердить", – подчеркнул президент.

Он также сообщил, что в качестве причин взрывов рассматривается и неосторожное обращение с боеприпасами.

Как сообщал OBOZREVATEL, болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев рассказал, что на складах в Врбетице было оружие для Украины. Он подтвердил, что его компания Emco поставляла вооружение в Украину после 2014 года.

Также недавно МИД Чехии объявило о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых подозревают в причастности к взрывам на складе боеприпасов и работе на спецслужбы РФ.