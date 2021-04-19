Взрывы, устроенные Россией в Врбетице, должны были произойти в Болгарии, – глава МВД Чехии

Боеприпасы, в подрыве которых подозревают сотрудников российских спецслужб, на самом деле якобы должны были взорваться не в чешском Врбетице, а на территории Болгарии.

Об этом заявил министр внутренних дел Чехии, первый вице-премьер Ян Гамачек в эфире чешского телевидения, пишет DW. Он отметил, что изначальный план диверсантов предусматривал,что сначала боеприпасы перевезут на территорию упомянутой страны, а уже затем устроят взрыв.

Согласно официальной версии следствия, за их закупкой стоял болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев. Впоследствии его отравили в 2015 году, но мужчине удалось выжить.

Как пишет чешское издание Respekt, Гебрев, предположительно, поставлял оружие в зоны военных конфликтов. Скорее всего, боеприпасы, хранившиеся на чешском военном складе, могли предназначаться для поставок в Украину или в Сирию.

В эфире чешского радио один из источников отметил, что в Врбетице "взорвалось то, что он (Гебрев. – Ред.) уже купил и начал вывозить".

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 апреля МИД Чехии объявило о выдворении из страны 18 российских дипломатов. Их заподозрили в причастности к взрывам на складе боеприпасов, в результате которых погибли два человека, и работе на спецслужбы РФ.

После этого чешская полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. По версии следствия, подозреваемые были непосредственно на месте ЧП.