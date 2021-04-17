Чехия объявила в розыск отравителей Скрипалей

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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Чехия объявила в розыск отравителей Скрипалей

Чешская полиция вслед за высылкой российских дипломатов объявила розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отправлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

На сайте ведомства 17 апреля сказано, что это связано с "расследованием обстоятельств тяжкого преступления".

Боширов и Петров.

Отмечается, что в октябре 2014 года они приезжали в Прагу, а затем в Злинский край.

Правоохранители не уточняют, о каком преступлении идет речь, однако вероятно это касается серии взрывов на складах боеприпасов во Врбетице. Это село расположено как раз в Злинском крае.

Ранее из Чехии было решено выслать 18 российских дипломатов. По данным чешских спецслужб, речь идет об "офицерах ГРУ и СВР". Также сотрудников посольства считают причастными к указанным выше взрывам.

Пост полиции Чехии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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