Чехия объявила в розыск отравителей Скрипалей
Чешская полиция вслед за высылкой российских дипломатов объявила розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отправлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
На сайте ведомства 17 апреля сказано, что это связано с "расследованием обстоятельств тяжкого преступления".
Отмечается, что в октябре 2014 года они приезжали в Прагу, а затем в Злинский край.
Правоохранители не уточняют, о каком преступлении идет речь, однако вероятно это касается серии взрывов на складах боеприпасов во Врбетице. Это село расположено как раз в Злинском крае.
Ранее из Чехии было решено выслать 18 российских дипломатов. По данным чешских спецслужб, речь идет об "офицерах ГРУ и СВР". Также сотрудников посольства считают причастными к указанным выше взрывам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.
Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов.
Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.