Президента Чехии из-за подыгривания РФ обвинили в измене родины

На президента Чехии Милоша Земана составили конституционную жалобу об измене родине.

Заявление на главу государства составили главы фракций верхней палаты парламента страны. В Сенате отметили что, подача жалобы не состоится в скором времени.

"Нельзя ожидать, что окончательное решение по вопросу подачи конституционной жалобы будет принято в течение нескольких недель", – говорится в сообщении.

В дальнейшем сенаторы еще проведут консультации с профильными комитетами парламента и экспертами.

Напомним, что политики в Чехии недовольны выступлением президента Земана по взрывам на военных складах. Отмечают, что он рассказал секретную информацию, чем "открыл двери" для российской дезинформации.

Ранее Земан сказал, что Служба безопасности и информации Чехии не имеет доказательств, что агенты ГРУ России были на территории складов боеприпасов в Врбетице.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Чехия выслала 18 российских дипломатов, которые могут быть офицерами российских ГРУ и СВР, а полиция объявила в розыск офицеров российского Главного разведывательного управления Александра Мишкина (Александр Петров) и Анатолия Чепигу (Руслан Боширов).

Последним вменяют организацию ЧП во Врбетице. По выводам чешских СМИ, организованный российскими агентами взрыв на складах боеприпасов скорее всего был совершен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

Также указанных граждан подозревают в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

В итоге власти Чехии пообещали рассекретить доклад об участии российских агентов во взрывах на военных складах в 2014 году.