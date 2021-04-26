Президента Чехии могут обвинить в госизмене из-за отрицания роли РФ во взрывах в Врбетице
Президента Чехии Милоша Земана могут обвинить в государственной измене в связи с его комментарием дела о взрывах в Врбетице – якобы доказательств причастности РФ к ЧП нет.
Глава Сената страны Милош Выстрчил заявил, что верхняя палата будет рассматривать возможность подачи конституционного иска против президента, передает novinky.cz.
"Я предполагаю, что мы как минимум рассмотрим возможность подачи заявления о государственной измене. Но в первую очередь нужно собрать [информацию] воедино и посмотреть, как эксперты видят ситуацию", – сказал он.
Как пишет "Клуб сенаторов ODS и TOP 09" в Twitter, иск будет рассмотрен во вторник, 27 апреля.
"Шаги, предпринятые президентом Республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги больше нельзя упускать из виду", – говорится в сообщении.
По словам главы Сената, Земан предоставил общественности данные из дела, которое сейчас расследуется, тем самым поставив под угрозу и сам судебный процесс, и безопасность Чехии.
Президент якобы рассказал о вещах, которые были отмечены "как конфиденциальные на секретных встречах".
Отмечается, что речь идет о словах Земана про то, Служба безопасности и информации Чехии не имеет доказательств, что агенты ГРУ были на территории складов боеприпасов в Врбетице. Полиция, как сказал президент, проверяет версию о служебной халатности.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Чехия выслала 18 российских дипломатов, которые могут быть офицерами российских ГРУ и СВР, а полиция объявила в розыск офицеров российского Главного разведывательного управления Александра Мишкина (Александр Петров) и Анатолия Чепигу (Руслан Боширов).
Последним вменяют организацию ЧП во Врбетице. По выводам чешских СМИ, организованный российскими агентами взрыв на складах боеприпасов скорее всего был совершен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.
Также указанных граждан подозревают в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
В итоге власти Чехии пообещали рассекретить доклад об участии российских агентов во взрывах на военных складах в 2014 году.
Впоследствии стало известно, что боеприпасы, в подрыве которых подозревают сотрудников российских спецслужб, на самом деле якобы должны были взорваться не в чешской Врбетице, а на территории Болгарии.
Болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев рассказал, что на складах в Врбетице было оружие для Украины. Он подтвердил, что его компания Emco поставляла вооружение в Украину после 2014 года.