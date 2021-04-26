Президента Чехии могут обвинить в госизмене из-за отрицания роли РФ во взрывах в Врбетице

Президента Чехии Милоша Земана могут обвинить в государственной измене в связи с его комментарием дела о взрывах в Врбетице – якобы доказательств причастности РФ к ЧП нет.

Глава Сената страны Милош Выстрчил заявил, что верхняя палата будет рассматривать возможность подачи конституционного иска против президента, передает novinky.cz.

"Я предполагаю, что мы как минимум рассмотрим возможность подачи заявления о государственной измене. Но в первую очередь нужно собрать [информацию] воедино и посмотреть, как эксперты видят ситуацию", – сказал он.

Как пишет "Клуб сенаторов ODS и TOP 09" в Twitter, иск будет рассмотрен во вторник, 27 апреля.

"Шаги, предпринятые президентом Республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги больше нельзя упускать из виду", – говорится в сообщении.

По словам главы Сената, Земан предоставил общественности данные из дела, которое сейчас расследуется, тем самым поставив под угрозу и сам судебный процесс, и безопасность Чехии.

Президент якобы рассказал о вещах, которые были отмечены "как конфиденциальные на секретных встречах".

Отмечается, что речь идет о словах Земана про то, Служба безопасности и информации Чехии не имеет доказательств, что агенты ГРУ были на территории складов боеприпасов в Врбетице. Полиция, как сказал президент, проверяет версию о служебной халатности.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Чехия выслала 18 российских дипломатов, которые могут быть офицерами российских ГРУ и СВР, а полиция объявила в розыск офицеров российского Главного разведывательного управления Александра Мишкина (Александр Петров) и Анатолия Чепигу (Руслан Боширов).