В НАТО провели переговоры по поддержке Украины

Министерства обороны пяти стран НАТО провели переговоры по ситуации вокруг Украины, а также потенциальных возможностей ее поддержки в сфере безопасности и обороны из-за усиления агрессии России.

Встреча состоялась онлайн 7 апреля, между руководителями и представителями ведомств США, Британии, Канады, Литвы и Польши. Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона, обнародованном по результатам обсуждений.

"Лидеры подтвердили твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантическим стремлением Украины и обсудили беспокойство в связи с усилениями военной активности РФ в регионе", – отметили в американском оборонном ведомстве.

В то же время отмечается, что стороны подтвердили намерения провести обучение и обеспечить поддержку Украины с целью усиления оборонных возможностей ее Вооруженных сил (ВСУ). А также достижения прогресса в вопросах оперативной совместимости с НАТО.

Инициатором этой встречи стал британский государственный секретарь по оборонным вопросам Бен Уоллес.

Добавим: 6 апреля президент Украины Володимир Зеленський обсудил с генcеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации безопасности на Донбассе. По словам гаранта, вступление в Альянс сможет остановить военную агрессию России.

А Литва выразила намерение предложить своим союзникам с НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ). Он позволит стране стать членом Североатлантического альянса, что станет сигналом для РФ.

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