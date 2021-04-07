Литва попросить у НАТО надати Україні ПДЧ, – глава МЗС

Литва має намір запропонувати своїм союзникам із НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ). Він дозволить країні стати членом Північноатлантичного альянсу, що стане сигналом для Росії.

Про це заявив очільник литовського Міністерства закордонних справ Габріеліус Ландсбергіс на пресконференції з іспанською колегою Аранчою Гонсалес Лайя. Їхні слова цитує BNS.

"Найближчим часом ми повинні знову звернутися до колег з листом, щоб розглянути можливість надання ПДЧ Україні. Я переконаний, і ми вже почали обговорювати це питання з нашими колегами з країн Балтії, що НАТО могло б повторити свою пропозицію про надання Україні плану членства", – підкреслив Ландсбергіс.

На його переконання, такий крок стане "сильним сигналом для Росії", зокрема про те, що трансатлантичний напрямок, який обрала для себе Україна, цінується і має підтримку в країнах НАТО.

Зі свого боку міністерка закордонних справ Іспанії, попри те, що Україна не член Альянсу, заявила, що відносини союзників із нею вже "плідні, корисні і є символом бачення мирного сусідства НАТО".

Вона також додала, що питання України необхідно обговорити на саміті Північноатлантичного альянсу, який заплановано на червень цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков заявив, що Україна повинна бути готовою до членства в Альянсі, що означає проведення комплексу глибоких і систематичних реформ.