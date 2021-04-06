Зеленський сказав Столтенбергу, що єдиний шлях закінчити війну на Донбасі – вступити в НАТО

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генcсеком НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. За словами гаранта, вступ до Альянсу зможе зупинити військову агресію Росії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. Голова країни вказав на збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ і кількості загиблих українських захисників.

Він також поінформував Столтенберга про стягування Росією військ до кордонів України, яке триває, та підвищення їхньої готовності до наступальних дій.

Зеленський закликав країни – члени НАТО посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні.

"Така постійна присутність має стати потужним чинником для стримування Росії, яка продовжує масштабну мілітаризацію регіону та перешкоджає торговельному судноплавству", – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

"Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", – резюмував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у НАТО назвали головну умову вступу України в Альянс.