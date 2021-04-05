Зеленський попросив Джонсона посилити тиск на Росію та збільшити присутність НАТО
Президент України Володимир Зеленський закликав Великобританію посилити санкційний тиск на Росію на тлі загострення ситуації навколо нашої країни.
Про це йшлося під час телефонної розмови глави держави з британським прем'єром Борисом Джонсоном 5 квітня, повідомляється на сайті Офісу президента. Також Зеленський попросив збільшити присутність НАТО в регіоні.
"Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеки України, стнанам-членам НАТО і всій Європі", – зазначив він, розповівши про загострення ситуації на сході країни, а також нарощування російського військового контингенту біля українських кордонів.
У пресрелізі уточнюється, що президент "закликав Великобританію разом з іншими державами Альянсу посилити свою присутність в регіоні і збільшити списку санкцій тиск на РФ".
Також сторони скоординували дії щодо реалізації євроатлантичного курсу України. Зокрема, Зеленський заявив, що отримання плану дій щодо членства в НАТО є першочерговим пріоритетом.
"Отримання ПДЧ сприяло б зміцненню обороноздатності України", – підкреслив глава держави.
Крім того, президент і прем'єр торкнулися питання реалізації домовленостей, досягнутих у 2020 році, зокрема про розбудову Військово-морського флоту.
"Президент України подякував співрозмовнику за незмінну підтримку з боку Великобританії суверенітету і територіальної цілісності України. Лідери обговорили графік двосторонній політичний діалог на поточний рік. Президент України запросив Бориса Джонсона взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року", – підсумували в ОП.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час візиту Зеленського до Великобританії в жовтні 2020-го країни серед іншого підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію в торгівлі з Британією.