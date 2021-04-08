У НАТО провели переговори щодо підтримки України
Міністерства оборони п’яти країн НАТО провели переговори щодо ситуації довкола України, а також потенційних можливостей її підтримки в сфері безпеки й оборони через посилення агресії Росії.
Зустріч пройшла онлайн 7 квітня, між очільниками й представниками відомств США, Британії, Канади, Литви та Польщі. Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону, оприлюдненому за результатами обговорень.
"Лідери підтвердили тверду підтримку суверенітету, територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням України й обговорили занепокоєння у зв’язку з посиленнями військової активності РФ у регіоні", – зазначили в американському оборонному відомстві.
Водночас наголошується, що сторони підтвердили наміри провести навчання та забезпечити підтримку Україні з метою посилення оборонних можливостей її Збройних сил (ЗСУ). А також досягнення прогресу в питаннях оперативної сумісності з НАТО.
Ініціатором цієї зустрічі став британський державний секретар із оборонних питань Бен Уоллес.
Додамо: 6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив із генcеком НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. За словами гаранта, вступ до Альянсу зможе зупинити військову агресію Росії.
А Литва висловила намір запропонувати своїм союзникам із НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ). Він дозволить країні стати членом Північноатлантичного альянсу, що стане сигналом для РФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вашингтон зажадав від Москви пояснень щодо пересування російських військ біля українського кордону.
Президент України Володимир Зеленський закликав Великобританію посилити санкційний тиск на Росію на тлі загострення ситуації навколо нашої країни.
Відомо, що найближчим часом Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведуть переговори щодо Донбасу без участі глави РФ Володимира Путіна.