У НАТО провели переговори щодо підтримки України

Міністерства оборони п’яти країн НАТО провели переговори щодо ситуації довкола України, а також потенційних можливостей її підтримки в сфері безпеки й оборони через посилення агресії Росії.

Зустріч пройшла онлайн 7 квітня, між очільниками й представниками відомств США, Британії, Канади, Литви та Польщі. Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону, оприлюдненому за результатами обговорень.

"Лідери підтвердили тверду підтримку суверенітету, територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням України й обговорили занепокоєння у зв’язку з посиленнями військової активності РФ у регіоні", – зазначили в американському оборонному відомстві.

Водночас наголошується, що сторони підтвердили наміри провести навчання та забезпечити підтримку Україні з метою посилення оборонних можливостей її Збройних сил (ЗСУ). А також досягнення прогресу в питаннях оперативної сумісності з НАТО.

Ініціатором цієї зустрічі став британський державний секретар із оборонних питань Бен Уоллес.

Додамо: 6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив із генcеком НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. За словами гаранта, вступ до Альянсу зможе зупинити військову агресію Росії.

А Литва висловила намір запропонувати своїм союзникам із НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ). Він дозволить країні стати членом Північноатлантичного альянсу, що стане сигналом для РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL: