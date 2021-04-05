Держдеп зажадав від Росії пояснень щодо переміщення військ біля кордону України

Вашингтон зажадав від Москви пояснень щодо пересування російських військ біля українського кордону.

Про це 5 квітня заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що у відомстві стурбовані такою ситуацією.

"Ми обговорили нашу стурбованість щодо зростання напруженості й порушень режиму припинень вогню із союзниками по НАТО і звернулися до Росії за поясненнями", – пояснив Прайс.

Також він зазначив, що повідомлення про пересування військових РФ заслуговують довіри.

"Ми стурбовані нещодавньою ескалацією російської агресії на сході України, це стосується і повідомлень про пересування російських військ біля кордонів України і в окупованому Криму, які заслуговують на довіру", – сказав Прайс.

Водночас представник Держдепу не став робити припущень щодо того, якої мети Москва хоче домогтися цими маневрами. Однак він закликав пам'ятати про події 2014 року, тому що контекст має значення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час телефонної розмови 5 квітня президент України Володимир Зеленський закликав британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона посилити санкційний тиск на Росію на тлі загострення ситуації навколо нашої країни і посилити присутність НАТО в регіоні.