В Красном море перерезали кабели, которые обеспечивали глобальный интернет: что известно и какие последствия

На дне Красного моря перерезали три кабеля, которые обеспечивали доступ к глобальному Интернету и телекоммуникациям. В связи с этим возникли проблемы с 25% трафика, проходящего через Красное море в Африку, Азию и на Ближний Восток.

Поврежденный сегмент кабелей находится в пределах морской юрисдикции Йемена в южной части Красного моря. Об этом сообщает издание Sky News.

Йеменские хуситы заявили, что они не причастны к повреждению кабелей, от которых зависит доступ к Интернету в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. При этом в феврале международно признанное правительство Йемена заявило, что боевики планировали повредить кабели.

Более того, хуситы обвинили в повреждении кабелей Великобританию и США. При этом террористы не предоставили никаких доказательств и аргументов.

По информации компания Seacom, которая предоставляет доступ к Интернету в Джибути (Африка), первоначальное тестирование показывает, что повреждение кабеля произошло в пределах морской юрисдикции Йемена в южной части Красного моря. Также в компании заявили, что пытаются перенаправлять трафик, хотя многие службы отключены.

Кроме того, компания Tata Communications, входящая в индийский конгломерат и стоящая за линией Seacom-TGN-Gulf, заявила, что предприняла немедленные и соответствующие меры по исправлению проблем, после того, как линия была перерезана.

Напомним, в Красном море затонуло грузовое судно Rubymar, принадлежащее Великобритании, которое ранее атаковали йеменские хуситы. Это первый корабль, полностью уничтоженный ими в рамках кампании боевиков против войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, йеменские хуситы 16 февраля атаковали судно в Красном море. Танкер под флагом Панамы, по которому боевики ударили ракетой, перевозил российскую нефть из порта в Новороссийске в Индию.

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