В Красном море затонуло судно, атакованное хуситами: в воде оказались тонны удобрений и нефти. Фото

В Красном море затонуло грузовое судно Rubymar, принадлежащее Великобритании, которое ранее атаковали йеменские хуситы. Это первый корабль, полностью уничтоженный ими в рамках кампании боевиков против войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

Балкер Rubymar был атакован хуситами 18 февраля. После этого он несколько дней набирался воды и в конце концов затонул. Об этом пишет The Guardian.

Вместе с Rubymar было потеряно 41 тысячу тонн удобрений, которые перевозило судно. Кроме того, в море образовалось огромное нефтяное пятно протяженностью 29 километров.

Известно, что корабль должны были отбуксировать в безопасный порт, однако началась штормовая погода, ускорившая его затопление.

Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что груз с удобрениями, а также вытекающее из корабля топливо могут нанести экологический вред Красному морю. А Ахмед Авад бин Мубарак, премьер-министр международно признанного правительства Йемена, назвал затопление корабля "беспрецедентной экологической катастрофой".

Greenpeace также выразил обеспокоенность по поводу затопления корабля. "Без немедленных действий эта ситуация может перерасти в серьезный экологический кризис", – сказал программный директор Greenpeace MENA.

Многие корабли из-за атаки и затопления Rubymar изменили маршрут.

"Затопление Rubymar может привести к дальнейшим объездам и повышению страховых ставок для судов, курсирующих по водному пути, что потенциально приведет к глобальной инфляции и повлияет на поставку помощи в регион", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, йеменские хуситы 16 февраля снова атаковали судно в Красном море. Танкер под флагом Панамы, по которому боевики ударили ракетой, перевозил российскую нефть из порта в Новороссийске в Индию.

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