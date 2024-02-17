Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с российской нефтью в Красном море: подробности

Йеменские хуситы 16 февраля снова атаковали судно в Красном море. Танкер под флагом Панамы, по которому боевики ударили ракетой, перевозил российскую нефть из порта в Новороссийск в Индию.

Экипаж судна в результате атаки не пострадал, сам же танкер получил повреждения. Об этом сообщает Reuters.

Издание процитировало сообщение Государственного департамента США о том, что хуситы из Йемена запустили ракету по танкеру под панамским флагом. Он перевозил российскую нефть и по пути в Индию был поражен в Красном море.

Ракета хуситов, добавили в Госдепе, попала в левый борт танкера M/T Pollux.

Подтвердили атаку и в Агентстве по морским торговым операциям Великобритании, а также в британской морской охранной фирме Ambrey. Согласно сообщению, атака была совершена в 133 км северо-западнее йеменского порта Моха.

"Сообщается, что судно... получило незначительные повреждения. Сообщается, что экипаж жив и невредим. Это еще один пример беззаконных нападений на международное судоходство, которые продолжаются после многочисленных совместных и международных заявлений, призывающих хуситов прекратить", – отметили в Ambrey.

Reuters пишет, что танкер M/T Pollux 24 января вышел из российского порта в Новороссийске в Черном море. Конечным пунктом назначения судна, перевозившего российскую сырую нефть, был индийский порт Парадип, где прибытия танкера ожидали 28 февраля. В этом крупнейшем портовом городе Индии расположен нефтеперерабатывающий завод производительностью 300 000 баррелей в день.

Также Reuters сообщает, что судно принадлежит Oceanfront Maritime Co SA и управляется Sea Trade Marine SA, обе компании на момент публикации не ответили на запросы журналистов по поводу комментариев.

В то же время, как утверждают в Ambrey, в момент атаки в трех морских мили к северо-востоку от пораженного танкера было замечено еще одно судно. После атаки оно сменило курс на порт, удаляясь от пораженного судна.

Очередной атакой йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, очень гордятся. Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси после поражения судна выступил с речью по местному телевидению, в которой заверил: боевики продолжат атаковать гражданские суда в Красном море. Они, мол, делают это и в знак солидарности с палестинцами, против которых Израиль продолжает совершать "преступления".

"Наши операции оказывают большое влияние на врага, что является большим успехом и настоящим триумфом", – заявил лидер хуситов.

Тем временем мировое сообщество бьет тревогу, ведь нападения боевиков на гражданские суда нарушили мировую торговлю, разожгли опасения по поводу инфляции и углубили беспокойство относительно возможного расширения войны Израиля и ХАМАС в регионе.

Напомним, в конце января текущего года йеменские хуситы уже атаковали в Красном море танкер с российской нефтью. Тогда на борту судна Marlin Luanda возник пожар, к нему отправились военные корабли для оказания помощи.

На проделки поддерживаемых Ираном боевиков, бьющие по мировой торговле, отреагировали даже в Китае. Около трех недель назад стало известно, что Пекин призвал Тегеран сдержать нападения хуситов в Красном море. Впрочем, как показали дальнейшие события, Иран призыв проигнорировал.