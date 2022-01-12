В Казахстане после массовых протестов решили усилить контроль за оборотом оружия. Главное о ситуации (обновляется)

На десятый день протестов в Казахстане, где накануне представили новое правительство, подсчитали причиненный ими ущерб бизнесу – около $238,8 млн. При этом за участие в якобы массовых беспорядках было задержано почти 10 тысяч человек, которых власти нарекли "бандитами и террористами".

В стране уже открылись валютные торги. Тем временем города находятся под постоянным патрулированием силовиков, а все важные объекты – охраной иностранных "миротворцев". Там решили усилить контроль за оборотом оружия, на блокпостах у людей проверяют документы и содержимое авто (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

OBOZREVATEL следит за ситуацией в Казахстане 12 января онлайн (данные постоянно обновляются).

Видео дня

01:00 – В столице Нур-Султане заявили, что ситуация в городе стабильная, по его периметру круглосуточно работают шесть блокпостов, сообщает "Sputnik Казахстан" в Telegram.

02:00 – По данным Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", по состоянию на 12 января ущерб, причиненный бизнесу в ходе протестов в стране, превысил 103,7 млрд тенге ($238,8 млн). Большая часть этой суммы – по Алматы, пишет NUR.KZ.

03:00 – Разрушенные после беспорядков гособъекты Казахстана отремонтируют до 20 февраля, цитируют местные СМИ заявление новоназначенного главы Мининдустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева. По его словам, всего в восьми регионах страны было повреждено 53 админздания, а также 151 объект малого и среднего бизнеса.

04:00 – В Нур-Султане за время протестов задержали 200 человек, к административному аресту было привлечено 28 жителей, по данным пресс-служби комендатуры города. Там указали на три факта распространения заведомо ложной информации. По всем возбуждены уголовные дела, за что "в условиях ЧП в соответствии со статьей 274 УК РК предусмотрено лишение свободы до семи лет".

05:00 – Валютные торги открылись на Казахстанской фондовой бирже – впервые после начала событий в стране, пишут РИА Новости в Telegram. Отмечается, что последние торги были 5 января, тогда курс доллара установился на уровне 431,82 тенге. Также 12 января в стране возобновятся обмен валют и международные платежи, переводы.

06:00 – Новый премьер Казахстана Алихан Смаилов по итогам первого заседания правительства поручил МВД усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма, а Министерству обороны – выработать предложения по реформированию армии и разведсообщества, пишут росСМИ.

07:00 – В Алматы зачищены участки Алатауского и Медеуского районов. Всего задержано 1678 участников "незаконных акций, мародерств и других преступлений", передает Telegram-канал KazTAG. Также сообщается, что у людей изъяли 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов. На пяти блокпостах, установленных по периметру Алматы, "задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес".

Что на самом деле спровоцировало протесты в Казахстане и при чем здесь Россия – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий воздушно-десантными войсками РФ и "миротворцами" Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), которых ввели в Казахстан для подавления протестов, Андрей Сердюков заявил, что они вскоре собираются покинуть страну. Вместе с Министерством обороны организация уже разрабатывает план.