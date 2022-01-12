Обгоревшие здания, битое стекло под ногами и сожженные авто: как выглядит Алматы после протестов. Фоторепортаж

В результате массовых акций протестов в Республике Казахстан городу Алматы был нанесен существенный материальный ущерб. Уничтожено как государственное, так и частное имущество граждан. Самые сильные повреждения в акимате Алматы (региональный орган исполнительной власти в Казахстане), от которого фактически остались лишь обгоревшие стены.

Сума ущерба на данный не оценивается, это можно будет сделать только после проведения следственных мероприятий и тщательного осмотра поврежденного имущества. Об этом сообщает издание NUR.KZ (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что на площади Назарбаева в Алматы до сих пор находятся транспортные средства со следами от пуль. Также не убирают и другие последствия силовых столкновений на улицах города – битые стекла, различные обгоревшие предметы, бутылки, – власти утверждают, что в ближайшее время будет проведено расследование на месте протестов.

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Также сообщается, что кроме акимата сильно пострадала и резиденция президента в Алматы. По предварительным данным, здание было подожжено, а кроме фасада повреждения также получили и внутренние помещения резиденции.

В свою очередь Telegram-канал "Милитарист" также опубликовал видео с разрушенными витринами магазинов, сожженные отделения банков, ломбардов и поломанные банкоматы.

Примечательно, что ущерб бизнеса в Алматы ранее оценивали в сотни миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на десятый день протестов в Казахстане, где накануне представили новое правительство, подсчитали причиненный ими ущерб бизнесу – около $238,8 миллионов. При этом за участие в якобы массовых беспорядках было задержано почти 10 тысяч человек, которых власти нарекли "бандитами и террористами".

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане успешно завершена. Поэтапный вывод войск начнется с 13 января.