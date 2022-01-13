Подавлявшие протесты в Казахстане военные незаконно использовали каски миротворцев ООН. Фото

Казахские военные, которые подавляли акции протестов в Алматы, использовали голубые шлемы миротворцев ООН. Однако делать это они не имели права.

Об этом пишет "Радио Азаттык". Незаконные действия обнаружены на снимках агентства Associated Press, которые были обнародованы 8 января (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Позднее представитель миротворческой миссии ООН подтвердил, что вооруженные люди не были их военными.

"Мы передали нашу обеспокоенность по этому вопросу постоянному представительству Казахстана", – сказал он.

Видео дня

Как заявил представитель Минобороны Казахстана, солдаты в голубых касках были частью батальона КАЗБАТ, который связан с ООН.

Он отметил, что они не состояли ни в какой миссии Организации, а якобы "выполняли задачи по охране стратегических объектов".

В свою очередь постпред Казахстана в ООН уточнил, что их миротворческие подразделения были приведены в повышенную боеготовность для защиты объектов "от террористов и экстремистов".

Как сообщал OBOZREVATEL, с 13 января из Казахстана должны начать вывод войск ОДКБ – организации, в которую входят Россия, Беларусь и другие страны. Подробнее о том, что происходило в стране 12 января, читайте в нашей онлайн-хронике.

О том, что спровоцировало протесты в Казахстане и при чем здесь Россия – можно узнать здесь.