Бежавший из Казахстана оппозиционер заявил, что протесты в стране могут возобновиться, и назвал причину

Бывший банкир и экс-министр Мухтар Аблязов заявил, что протесты в Казахстане могут возобновиться к концу 2022 года. По его словам, это может произойти в случае, если войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не покинут территорию Казахстана.

Аблязов также в очередной раз подчеркнул, что его политическая организация "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) является координатором протестов в стране. Об этом сообщает издание DW.

Как отметил Аблязов, поскольку в Казахстане ДВК считается экстремистской организацией, ее основной штаб находится в Киеве. Однако самопровозглашенный лидер протестов затруднился назвать приблизительное количество его сторонников.

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В то же время он заявил, что уже на протяжении 12 лет готовил граждан Казахстана к свержению власти. Основная работа, по словам Аблязова, велась в социальных сетях.

Как известно, Мухтар Аблязов с 2009 года находится за пределами Казахстана и является фигурантом многочисленных уголовных производств. В Казахстане его заочно приговорили к пожизненному заключению по обвинению в организации убийства главы АО "БанкТуранАлем" Ержана Татышева. Также он получил заочный срок в Российской Федерации - 15 лет тюрьмы по обвинению в финансовых махинациях и хищении денег.

Напомним, бывший банкир и экс-министр правительства Казахстана Мухтар Аблязов объявил себя лидером протестов. Он также назвал Россию оккупантом и выразил готовность прилететь в Казахстан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мухтар Аблязов заявил, что призвал Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза ввести санкции против властей Казахстана. По его словам, режим в стране очень тесно связан с руководством Российской Федерации. Аблязов отметил, что лично написал президенту США Джо Байдену, а также всем главам стран ЕС.

К слову, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане успешно завершена. Поэтапный вывод войск начнется с 13 января.

На десятый день протестов в Казахстане, где накануне представили новое правительство, подсчитали причиненный ущерб бизнесу – около $238,8 миллионов. При этом за участие в якобы массовых беспорядках было задержано почти 10 тысяч человек, которых власти назвали "бандитами и террористами".