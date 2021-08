В Кабуле возможны новые атаки перед окончательным выводом войск США – Пентагон

В Министерстве обороны США не исключили, что в аэропорту Кабула, столицы Афганистана, вновь могут произойти террористические атаки. Это может быть связано с тем, что вторник, 31 августа, – последний день для вывода из страны западных войск. Эта дата ранее была согласована с исламистской группировкой "Талибан".

Об этом на брифинге 30 августа заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Пресс-конференция транслировалась в Twitter-аккаунте Минобороны. Как сказал военный, угроза кабульскому аэропорту остается "реальной" и "конкретной".

Этот период контр-адмирал ВМС США назвал "особенно опасными временами". "Поток угроз по-прежнему реален, активен и во многих случаях специфичен", – заявил представитель Пентагона.

В свою очередь американский генерал-майор Хэнк Тейлор сообщил, что Штаты на 30 августа эвакуировали из Кабула более 122 000 человек, в том числе 5 400 граждан Соединенных Штатов.

