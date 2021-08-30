Над Кабулом пролетели ракеты, возле аэропорта поднялся дым. Главное на 30 августа

В понедельник, 30 августа, около пяти ракет были выпущены по международному аэропорту в Кабуле (Афганистан), в небо над которым в очередной раз поднялся дым. Хотя некоторые реактивные снаряды перехватила американская система противоракетной обороны.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официального чиновника из США. По его словам, первоначальные отчеты не указали на какие-либо жертвы с их стороны, но эти данные могут измениться (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Источник агентства также отметил, что аэропорт оставался открытым, чтобы обсудить важные операционные детали.

Звук системы противоракетной обороны слышали местные жители, которые также заявили о падении снаряда на улицу. Они предположили, что по крайней мере одна ракета была перехвачена.

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Сотрудник службы безопасности, работавший в свергнутой талибами администрации, выразил убеждение, что ракеты запустили из автомобиля на севере Кабула, передает NDTV.

Отмечается, что новые удары были нанесены в момент, когда США стараются завершить вывод своих войск из Афганистана. А также после того, как на днях террорист-смертник "Исламского государства" унес жизни 170 человек за пределами аэропорта, в том числе 13 военнослужащих США.

В Кабуле эвакуация мирных жителей почти закончилась, при этом опасения террористических атак высоки. В ответ американские войска сумели уничтожить некоторые угрозы за несколько дней после нападения, в том числе и новый ракетный удар в сторону аэропорта.

"Этот их шаг подчеркнул ненадежность ситуации с безопасностью в афганской столице и опасность неминуемого вакуума в этой сфере. Поскольку до крайнего срока, установленного президентом США для завершения 20-летней войны Америки в Афганистане, оставалось всего два дня", – пишет The New York Times

Американский лидер Джо Байден объявил 31 августа последним днем для вывода всех сил США из Афганистана. Возвращение жесткого исламистского движения "Талибан", которое было свергнуто в 2001 году, но вернуло власть две недели назад, спровоцировало массовое бегство напуганных людей на бортах эвакуационных рейсов под руководством США.

"Эти полеты, в результате которых из аэропорта Кабула выехало более 114 тысяч человек, официально завершатся во вторник, когда выйдут последние тысячи американских солдат. Но силы США сейчас сосредоточены в основном на безопасном вывозе самих себя и американских дипломатов", – сообщает NDTV.

Издание подчеркнуло, что группировка "Исламское государство", соперники "Талибана", сейчас представляют наибольшую угрозу для вывода войск.

Байден предупредил, что вероятность новых атак весьма высока. Так, днем 29 августа в Кабуле прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, это был ракетный удар районе аэропорта. В результате ЧП погибли девять человек, включая шесть детей. Жертвами оказались члены одной семьи. СМИ со ссылкой на официальных лиц отметили, что военный удар нанесли США по террористу-смертнику ИГИЛ.

Представители США отметили, что военные нанесли воздушный удар по автомобилю со взрывчаткой. Подтвердил инцидент и представитель "Талибана", заявив, что заминированное авто, предназначенное для аэропорта, было уничтожено, а второй удар, вероятно, пришелся на соседний дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена намерен отозвать из Афганистана своего посла и всех других дипломатов. В то же время представители "Талибана" требовали, чтобы американцы сохранили свое дипломатическое присутствие в стране.