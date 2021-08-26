Во время теракта в Кабуле погибли американские морские пехотинцы

Взрывы, прогремевшие 26 августа возле аэропорта в Кабуле, были комплексной атакой. Среди погибших в результате теракта есть граждане США.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в своем Twitter-аккаунте. По словам пресс-секретаря американского военного ведомства, первый взрыв произошел у ворот Abbey, второй – вблизи отеля Baron, расположенного недалеко от места первого взрыва. Однако в Министерстве обороны США не назвал точного количества погибших американцев.

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В то же время, издание The Wall Street Journal пишет о четырех погибших военнослужащих США. Отмечается, что в результате взрывов четверо американских морских пехотинцев были убиты и трое ранены. Об этом сообщил изданию источник, ссылаясь на слова посла США в Кабуле, сказанные во время брифинга.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа в аэропорту Кабула произошел теракт, прогремело два взрыва, в результате которых, по предварительным данным, 13 человек, в том числе дети, погибли и 50 получили ранения.