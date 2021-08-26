ИГИЛ взяла ответственность за теракт в Кабуле – заявление

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за теракт, совершенный в столице Афганистане Кабуле. Заявляется, что во время взрыва близ международного аэропорта погибло или было ранено около 160 человек.

Соответствующее заявление было опубликовано в четверг, 26 августа, – в день, когда в аэропорту прогремели взрывы. Как сказано в тексте, к ним причастны террористы-смертники.

Так, в ИГИЛ опубликовали фото одного из членов группировки, который устроил теракт. Мужчина позировал с оружием в руке, спрятав свое лицо.

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Напомним, что возле аэропорта и на его территории 26 августа прогремело несколько взрывов, предварительно, – шесть. Информация о количестве жертв и пострадавших отличается, однако известно, что среди них десятки детей, а также американские военные.

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